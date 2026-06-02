Elazığ'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

02.06.2026 13:17
Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DFP 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Bingöl, Elazığ, Yaşam, Kaza, Son Dakika

