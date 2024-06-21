Elazığ'da tankerle iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da tankerle iki aracın çarpıştığı kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayda Çıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye kavşakta tanker ile iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ