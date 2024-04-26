Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Elazığ\'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için pos tefeciliği yaptıkları belirlendi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

26.04.2024 16:53
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için pos tefeciliği yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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