Elazığ'da 2 çocuğun seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre akan trafikte giden çocuklar, kamyonetin yavaşlaması ile inerek uzaklaştı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Tehlikeli Kamyonet Yolculuğu - Son Dakika
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