Elazığ\'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Elazığ'da motosikletin üzerine yatan sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu'nda kaskı ve koruyucu elbisesi olmayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu. - ELAZIĞ