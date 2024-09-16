Elazığ'da Tıbbi Müdahalelere Rağmen Kadın Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Adana\'da tır ve minibüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Profesörün cesedi bu bidondan çıkarılmıştı! En yakınındaki isim gözaltında

"Beni tutamazsınız 10 tane fabrikam var"

Erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü için tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu

Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Gazi Caddesi eski Öğretmenevi önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EG 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Şimşek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, ekipler kazayla ilgili inceleme yaptı.

Şimşek, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.