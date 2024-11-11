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Elazığ'da Tofaş ağaca çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 23 ADC 821 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.