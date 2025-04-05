Elazığ'da Tofaşların Arasında Tehlikeli Anlar

Elazığ'da ilginç görüntüler: İki Tofaş'ın arasına girip halat görevi gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, iki Tofaş aracının arasına girerek akan trafikte halat görevi gördü. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay merkez Hicret Mahallesi'nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde yaşanan ilginç bir olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir kişi aracının kaputuna oturarak, önündeki başka bir aracı ayağıyla itmeye çalıştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, cep telefonlarıyla o anı kaydettiler.

Görüntülerde olayın yaşandığı sırada, kaputta oturan kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan ve oldukça tehlikeli bir şekilde hareket ettiği görüldü. Kaput üzerindeki kişi, adeta bir halat gibi araç ile önündeki aracı hareket ettirdiği görüldü.