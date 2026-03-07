Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik denetimi yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde trafik kontrolü uygulaması yapıldı. Bu kapsamda ekipler, kentin farklı noktalarında trafik kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Araçlar durdurularak, sürücülere evrak ve ehliyet kontrolü yapıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?