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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.01.2024 - 13:48,
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki araç kavşak noktasında çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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