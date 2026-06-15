Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da hafi ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı güzergah üzerinde Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan 34 FME 082 plakalı hafif ticari araç ile 62 AAF 743 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçtan toplamda 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ