Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yolcu durağına çarptı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı; yaralılar Kovancılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı yağıştan dolayı kontrolden çıkarak yolcu durağına çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Kovancılar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Kovancılar, Acil Durum, 3. Sayfa, Bingöl, Trafik, Elazığ, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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