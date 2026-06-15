Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Mollakendi beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADV 746 ile 65 NN 486 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ