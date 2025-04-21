Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.