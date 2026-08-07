Elazığ\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Elazığ-Pertek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 35 Y 9603 plakalı otomobil ile 23 AR 695 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.