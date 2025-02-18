Elazığ'ın dönüş yaparken kontrolünü kaybeden bir sürücü, manav tezgahına çarparak meyve kasalarını devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Şıra Meydanı'nda meydana gelen kazada, bir sürücü dönüş yaparken kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle manava ait meyve kasaları devrilirken meyveler yere saçıldı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Kazası: Manav Tezgahı Devrildi - Son Dakika
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