Elazığ\'da Trafik Kazası ve Kavga

Elazığ'da trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü İ.Ç. idaresindeki 23 AAE 400 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen E.D. yönetimindeki 35 DYN 23 plakalı otomobile çaptı. Kaza sonrasında taraflar arası kavga çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ve kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ