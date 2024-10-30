Elazığ'da trafik kazasında acı kayıp - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazasında acı kayıp

Elazığ\'da trafik kazasında acı kayıp

Trafik kazasında ağır yaralanan 4 çocuk annesi Duriye Günebakan, hastanede yaşamını yitirdi.

30.10.2024 12:44
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Elazığ'da 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 çocuk annesi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay 20 Ekim tarihinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan araç, ana yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza da ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Duriye Günebakan, 10 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazasında acı kayıp - Son Dakika

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