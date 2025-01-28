Elazığ'da Trafik Magandası Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Trafik Magandası Kaçtı

Elazığ\'da Trafik Magandası Kaçtı

Elazığ'da bir sürücü, eşini yaralayarak kaçan aracı güvenlik kameralarına tespit etti.

28.01.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir araç sürücüsü, hızla çarptığı otomobili yol dışına savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Otomobilde bulunan eşinin yaralandığını belirten sürücü, kaçan aracın ise güvenlik kameralarına yansıdığını kaydetti.

Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi Kentköy mevkisinde 23 Ocak Perşembe gecesi saat 22.15'te meydana gelen trafik kazasında, bir araç hızla çarptığı otomobili araziye savurarak olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan sürücünün eşi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya uğrayan otomobildeki sürücü Mustafa Bahadır Koçak, yaşananları şöyle anlattı:

"23 Ocak Perşembe gecesi, gece saat 22.15'te Kentköy mevkisinde aracımla eşimle beraber evime doğru hareket ederken bir trafik magandasının saldırısına uğradık. Araç bize son sürat hızla gelerek çarpıp, bizi araziye fırlattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçarak yoluna devam etti. Aynı gece emniyete şikayetimizle birlikte araç aranmakta, plakası tespit edilmeye çalışılıyor. Araç 2011-2014 model Volkswagen Polo marka bir araç. Bu olayın bir trafik kazası olmadığını, canımıza bir kasıt olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün bize bunu yapan yarın herkesin çoluğuna, çocuğuna çarpıp kaçabilir. Bu bizim canımıza kasıttır. Olay akşamı ilk müdahalesi yapılan eşim ambulansla hastanede tedavi gördü. Bu konuda şehrimizin sanayi esnafından ve emniyet teşkilatından son derece destek bekliyoruz. Bu trafik magandasının bir an önce yakalanmasını bekliyoruz. Can güvenliği her şeyden önemli."

Şikayet üzerine emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazadan sonra aracın bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Trafik Magandası Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Magandası Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.