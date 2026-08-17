Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son 10 gün içerisinde yapılan operasyonlarda; bin 107 adet sentetik ecza maddesi, 286,52 gram metamfetamin maddesi, 148 gram esrar maddesi, 118,81 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 219 bin 900 Türk Lirası, 3 bin 845 Avro ve bin 350 Dolar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 7'si 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, 1 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 55 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.