Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, kokain, sentetik ecza maddeleri, extasy hap, ruhsatsız tabanca ve fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 Türk lirası ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

13.07.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan uygulamalarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 9 parça halinde 67,71 gram metamfetamin maddesi, 2,52 gram esrar maddesi, 0.93 gram kokain maddesi, 28 adet sentetik ecza maddesi, 20 adet extasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 Türk lirası ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
07:43 Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay'a hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 11:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement