Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 315,61 gram esrar maddesi, 230 adet Ecstasy hap, 104 adet Lyrica hap, 3,73 gr metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

06.06.2024 11:18
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken 3 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şahısların üst ve ikametgah aramalarında, 8 parça halinde 315,61 gram esrar maddesi, 230 adet Ecstasy hap, 104 adet Lyrica hap, 10 parça halinde 3,73 gr metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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