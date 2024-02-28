Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve terazi ele geçirildi.

28.02.2024 17:40  Güncelleme: 18:02
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Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 4 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında, 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 20 adet fişek ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet pompalı tüfek ve 22 adet kartuş, 14 bin 434 adet sentetik ecza maddesi, 4 parça halinde toplam 29,42 gr Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam 9,65 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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