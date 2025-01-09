Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 287,9 gram esrar maddesi, 3 parça halinde 14,89 gram kannabinoid maddesi, bin 440 adet sentetik ecza maddesi, 244 adet extacy hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. - ELAZIĞ