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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Çeşit ve Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Çeşit ve Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda tutuklanan bir şüpheli ile birlikte toplamda 245,16 gram esrar maddesi, 13 gram Metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Çeşit ve Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
04.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:11
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından sokak satıcıların yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahsın yapılan üst, ikamet ve işyeri aramasında, 11 parça halinde toplam 245,16 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 13 gram Metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Farklı Çeşit ve Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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