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Elazığ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahsın üst ve araç aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 154 gram esrar ve 0,18 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olayının faili de yakalandı ve tutuklandı.

Elazığ\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
22.01.2024 - 13:06,
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 ayrı şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 4 parça halinde 154 gram esrar maddesi, 0,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, kentte meydana gelen ikametten ve otodan hırsızlık olayının faili 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika


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