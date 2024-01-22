Elazığ\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 ayrı şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 4 parça halinde 154 gram esrar maddesi, 0,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, kentte meydana gelen ikametten ve otodan hırsızlık olayının faili 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ