Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangın 3,5 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangın 3,5 saatlik çalışmayla söndürüldü

Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangın 3,5 saatlik çalışmayla söndürüldü
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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 5 işçi hafif yaralandı.

Elazığ'da yalıtım fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Megaboard yalıtım fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe ve beldelerden ekipler ve TOMA sevk edildi.

5 işçinin hafif yaralandığı yangın, ekiplerin 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı ve yangına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, 3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangın 3,5 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangın 3,5 saatlik çalışmayla söndürüldü - Son Dakika
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