Elazığ\'da Yangınla İlgili Valilik Açıklaması

Elazığ Valiliği Sivrice ilçesi Dikmen köyünde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sivrice İlçesi Dikmen köyünde, 25.07.2025 tarihinde köy yerleşim biriminde çıkan yangına, ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip müdahale etmektedir. Ayrıca İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destekleriyle yangına müdahale sürdürülmektedir. Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir" denildi. - ELAZIĞ