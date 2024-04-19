Elazığ\'da yapılan huzurlu sokaklar ve narkotik uygulamasında 33 şahıs yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen huzurlu sokaklar ve narkotik uygulamasında, 3 bin 692 şahıs ile bin 377 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 78 ekip, 296 personelin katılımıyla 76 ayrı noktada huzurlu sokaklar ve narkotik uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda 3 bin 692 şahıs, bin 377 araç sorgulanırken 25 metruk bina, 129 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı. - ELAZIĞ
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilerek sorgulandı. Bir şüpheli, polisin 'ne yapıyorsun burada' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
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