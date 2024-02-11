Elazığ'da yeni yılın ilk ayında 237 trafik kazası oldu
ELAZIĞ - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bültenine göre 2024 yılının ilk ayında Elazığ'da 237 trafik kazası meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da Ocak ayında 237 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 237 kazada 153 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 89'u yaralanmalı olurken, 148'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.
Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da yeni yılın ilk ayında 237 trafik kazası oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?