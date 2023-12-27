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Elazığ'da yol çöktü, kamyon şaha kalktı - Son Dakika
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Elazığ'da yol çöktü, kamyon şaha kalktı

Elazığ'da hafriyat dolu kamyon, asfalt yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Sürücü hafif yaralandı ve olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da yol çöktü, kamyon şaha kalktı
27.12.2023 - 23:47,
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Elazığ'da yol çöktü, kamyon şaha kalktı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafriyat dolu kamyon, asfalt yolun çökmesi nedeniyle oluşan 3 metre çapında, 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

İlginç kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Yaşar idaresindeki 23 DE 489 plakalı hafriyat yüklü kamyonu, asfalt yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Yaklaşık 3 metre çapında, 2 metre derinliğinde oluşan çukura sağ arka tekerlekleri ile kasanın bir kısmının gömüldüğü kamyon kazasında, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken, hafif yaralanan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan kamyon şoförü Mürsel Yaşar, "Buradan araç geçiyor, bariyer veya herhangi bir şey yoktu. Yetkililerden bir çare bulmalarını istiyoruz. Bu arabanın masraflarını kim karşılayacak. Ben engelli bir şoförüm. Aracın şanzımanı ve arka tarafı gitmiş" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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