Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

Elazığ\'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.05.2024 09:58
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen 23 FL 715 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada kadın yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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