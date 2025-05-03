Elazığ\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ