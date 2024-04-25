Elazığ\'da otomobil, minibüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da bir otomobil 2 minibüs ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 AAU 524 plakalı otomobil N.G. idaresindeki 44 AFC 260 plakalı ve E.Y. idaresindeki 23 M 0191 plakalı minibüslere çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 23 K 0086 plakalı tır da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ