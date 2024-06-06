Elazığ'ın Baskil ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aladikme köyünde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünün 2 arazözü, 4 yangın ilk müdahale aracı, jandarma personeli ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın, ev ve geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, sıcaklığın yüksek bağıl nemin düşük olduğu bu dönemde vatandaşların ormanlık alanlara yakın mesafelerde ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. - ELAZIĞ