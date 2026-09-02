Elazığ Karakoçan'da orman yangınına müdahale için 45 orman işçisi sevk edildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Hamzalı köyü yakınlarında kırsal alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap ve 45 orman işçisi sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kırsalda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesi Hamzalı köyü mevkiinde kırsal alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nce 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 6 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 45 orman işçisi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ve jandarma ekiplerinin de gönderildiği bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ Karakoçan'da orman yangınına müdahale için 45 orman işçisi sevk edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?