Elazığ Kovancılar\'da balkon altındaki odunlar alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

Elazığ Kovancılar'da balkon altındaki odunlar alev aldı, itfaiye yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Karınca köyünde bir binanın balkon altındaki odunlar bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Elazığ'da bir balkonun altında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, Kovancılar ilçesi Karınca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın balkon altında bulunan odunlar henüz bilinemeyen bir nedenle tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?