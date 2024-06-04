Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan bir kişi kayboldu

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Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan bir şahıs kayboldu. Olay, Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs Elazığ'dan Pertek yönüne hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahıs kısa sürede gözden kaybolurken, feribot yetkilileri ve yolcuların çabaları başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi. - ELAZIĞ