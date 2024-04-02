Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali Yıkımı Dron ile Görüntülendi

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Elazığ Belediyesi tarafından, şehrin dışa açılan vizyonu açısından son derece önemli olan ve tam donanımlı şekilde inşa edilen Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminalinin hizmete başlamasının ardından, 44 yıllık eski terminal binasının yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ'da yaklaşık 50 yıl boyunca kente hizmet veren, şehrin vizyonuna yakışmayan ve ihtiyacı karşılayamayan eski şehirlerarası otobüs terminal binasının yerine, şehrin yıllardır beklediği yeni şehirlerarası otobüs terminalinin inşa edilmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarına başlanan eski otobüs terminalindeki çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen ihalenin ardından 12 bin metrekare alan içerisinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden 45 gün sürmesi planlanan yıkım işlemleri ise dron ile havadan görüntülendi.

Yıkım çalışmalarının son sürat devam ettiğini aktaran inşaat yıkım firması yetkilisi Murat Arıç, "1980 yılında faaliyete geçen Elazığ otogarı, ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı yeni otogar birkaç ay önce faaliyete geçti. Yeni otogarımız çok daha güzel ve kaliteli oldu. Mevcut otogar ise yıkılıp yerinden kaldırılmasının ardından burada yeni bir çevre düzenlenmesi planlanmakta. Bununla ilgili çalışmalarımız yaklaşık bir hafta önce başladı. Otogar ile ilgili en fazla 45 günlük bir çalışmamız daha olacak bu süreçten sonra eski otogar artık tümüyle hatıralara yenini alacak" dedi. - ELAZIĞ