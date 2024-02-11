Elbistan'da Tartışma Sonucu Genç Pompalı Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elbistan'da Tartışma Sonucu Genç Pompalı Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti

Elbistan\'da Tartışma Sonucu Genç Pompalı Tüfekle Vurularak Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Uğurcan Alkaya tartıştığı bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlının sorgusu devam ediyor.

11.02.2024 21:32
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde Uğurcan Alkaya (20), tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan Alkaya, ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alkaya'nın cenazesinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek defnedileceği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalanan zanlının ise sorgusunun sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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