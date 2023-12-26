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Elektrik aksamı şase yapan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Elektrik aksamı şase yapan otomobil alev topuna döndü

Aksaray'da elektrik kablolarının şase yapması sonucu bir otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Elektrik aksamı şase yapan otomobil alev topuna döndü
26.12.2023 - 22:38,
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Elektrik aksamı şase yapan otomobil alev topuna döndü

AKSARAY - Aksaray'da elektrik kabloları şase yapan otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 06 BVY 577 plakalı aracıyla Atatürk Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden Çilem K.kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekerek aşağıya indi. Dumanların çıktığı otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Adeta alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kablolarının şase yapması nedeniyle çıktığı belirlendi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elektrik aksamı şase yapan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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