Tarsus'ta Elektrikli Bisiklet Aküsünden Çıkan Yangın İşyerinde Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Tarsus'ta Elektrikli Bisiklet Aküsünden Çıkan Yangın İşyerinde Hasara Neden Oldu

Tarsus\'ta Elektrikli Bisiklet Aküsünden Çıkan Yangın İşyerinde Hasara Neden Oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir tantunici dükkanında, gece saatlerinde çıkan yangın elektrikli bisiklet aküsünden kaynaklandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

29.08.2024 07:59  Güncelleme: 08:00
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Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisiklet aküsünden çıkan yangın işyerinde hasara neden oldu.

Olsy Şehitmustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi Barış Apt no 51 A'da faaliyet gösteren tantunici dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, S.A.'ya ait tantuni dükkanında gece saatlerinde elektrikli bisiklet aküsünden çıktı. Çevredeki vatandaşların işyerinde duman yükseldiğini görünce itfaiyeyi aradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Elektrikli Bisiklet Aküsünden Çıkan Yangın İşyerinde Hasara Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta Elektrikli Bisiklet Aküsünden Çıkan Yangın İşyerinde Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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