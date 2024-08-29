Tarsus\'ta Elektrikli Bisiklet Aküsünden Çıkan Yangın İşyerinde Hasara Neden Oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli bisiklet aküsünden çıkan yangın işyerinde hasara neden oldu.

Olsy Şehitmustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi Barış Apt no 51 A'da faaliyet gösteren tantunici dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, S.A.'ya ait tantuni dükkanında gece saatlerinde elektrikli bisiklet aküsünden çıktı. Çevredeki vatandaşların işyerinde duman yükseldiğini görünce itfaiyeyi aradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN