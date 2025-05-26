Elektrikli Bisiklet Kazası Kamerada

Elektrikli bisikletle otomobile çarptılar: O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de elektrikli bisikletle yolculuk yapan 1'i çocuk 2 kişi karşıdan gelen otomobile çarptı. Kaza bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Mezitli ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki kişinin bulunduğu elektrikli bisikletli karşıdan gelen otomobile çarptı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken o anlar bir araç kamerasına yansıdı. Kaza son zamanlarda yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve motosikletlilerin açabileceği tehlikeleri akla getirdi.

Öte yandan merkez Toroslar ilçesi 2. çevreyolunda yoğun trafikte meydana gelen kazada da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin minibüse arakadan çarpma anı yer aldı. Kaza hafif hasarla atlatıldı.