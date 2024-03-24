Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inmekte olan elektrikli bisikletin, otoparkta park halindeki otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği otoparkın yanında bulunan vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve yetkililerden önlem alınmasını istedi.

24.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inmekte olan elektrikli bisikletin, otoparkta park halindeki otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Türkbeleni'nden Hastane Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Hasan Berit Baltacı'nın kullandığı elektrikli bisiklet aşını hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, park halindeki otomobilin ön camına başını çarparak camın kırılmasına neden olan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Yüzünden ve başından yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok tehlikeli

Kazanın meydana geldiği otoparkın yanında bulunan Dağ Plazadaki vatandaşlar, Türkbeleni'nden inen rampanın çok tehlikeli olduğunu, bundan dolayı sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem almalarını istediler. Vatandaşlar, otoparkın otomatik kapısının da kazalarda zarar görmesi nedeniyle artık işlevini kaybettiğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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