Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anı açık alanda gerçekleşirken bisiklet sürücüsü yola savruldu.

16.04.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Kaza göz göre göre geldi, o anlar kamerada: 1 yaralı

Açık alanda önündeki elektrikli bisikleti görmedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Göz göre gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Zeynel Abidin Lenger'in kullandığı elektrikli bisiklete Ahmet Yıldırım'ın kullandığı 38 UL 942 plakalı otomobilin çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalta düşen elektrikli bisiklet sürücüsü Zeynal Abidin Lenger yaralandı.

Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamera görüntüsüne ise kazanın göz göre göre gelişi yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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