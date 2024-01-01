Elektrikli soba faciasında hayatta kalan çocuklar ortaya çıktı

Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Lamba ailesinin iki çocuğunun daha olduğu, yılbaşı gecesi ailece anneannelerine gittikleri ve uyuyunca eve götürülmeyince hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Nazan (35), baba Enis (38), ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba (2) gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Sabah saat 06.00 sıralarında komşu dışarı çıktığında Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevlere müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Demir Lamba ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı ile hayata döndü. Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Elektrikli soba faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, akşam ailenin yılbaşını geçirmek için ailece aynı köydeki anneanneleri Selma Lamba'ya gittikleri öğrenildi. Yeni yıla girildikten sonrada Lamba ailesinin evine gitmek istediği, Bulut ile Irmak uyuduğu için anne ve babanın ikiz çocuklarını alıp diğer iki kardeşi anneannelerinde bıraktığı öğrenildi. Sabaha karşı da yangın çıkınca gece anneannelerinde uyudukları için iki kardeşin hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını belirterek, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" dedi. - ADANA