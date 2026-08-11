Elif\'in Tragedyası: 4 Yaşındaki Kız Havuzda Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Mihalıççık ilçesine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikova ilçesindeki Yalınlı Doğrul Havuzu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Elif A. kadınlar bölümündeki havuza düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elif A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mihalıççık ilçesine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.