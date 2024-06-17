Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle ameliyata alındı - Son Dakika
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Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle ameliyata alındı

Adıyaman'da, evin bahçesinde oynarken elini kıyma makinesine kaptıran 12 yaşındaki çocuk, makineyle birlikte ameliyata alındı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen çocuğun eli makineden çıkarılamadı. Küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.

17.06.2024 16:22
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Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle ameliyata alındı

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuk yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, elini kıyma makinesine kaptıran çocuk, makineyle birlikte ameliyata alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınlarında 12 yaşındaki Berat E., isimli çocuk, evin bahçesindeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen küçük çocuğun eli makineden çıkarılamadı. Durum üzerine çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte ambulansa alındı. Küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı. Küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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