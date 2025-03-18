Ellerinde sopalarla mahalleyi böyle bastılar

Esenyurt'ta onlarca genç sokak ortasında birbirine girdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç, tartıştıkları gençlerin mahallesini bastı. Onlarca kişi sokak ortasında sopalarla birbirine girerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer genlerin mahallesini sopalarla bastı. Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına döverken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler ise sokak aralarına kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.