Ankara'nın Elmadağ ilçesi girişinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Elmadağ yönünde ilerleyen 06 EMC 756 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çıktı. Kaza sonrası bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Elmadağ'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarpıldı - Son Dakika
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